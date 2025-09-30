Российские экспортеры и импортеры могут применять стейблкойны для своих транзакций через оператора информационной системы "Токеон"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Стейблкоин А7А5 с привязкой к рублю получил квалификацию в качестве цифрового финансового актива (ЦФА). Теперь российские импортеры и экспортеры могут использовать его как средство платежа для трансграничных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании информсистемы "Токеон".

"Первая пилотная сделка с использованием А7А5 уже состоялась. Российские экспортеры и импортеры могут применять стейблкойны для своих транзакций через оператора информационной системы "Токеон", входящего в группу ПСБ. Первая эмиссия токенов А7А5 состоялась в феврале 2025 года в Кыргызстане и на сегодняшний день их капитализация превышает 41 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Рассчитываться цифровыми валютами можно в рамках внешнеторговых операций. При этом сделки с использованием ЦФА проводятся без уплаты НДС.

"Пилотная сделка показала, что принятое в России и Кыргызстане законодательство носит прогрессивный характер и позволяет решать практические задачи. Это открывает широкие возможности для масштабирования наших решений, что, уверен, принесет существенный положительный эффект для людей, компаний и экономики в целом", - отметил руководитель проекта А7А5 Леонид Шумаков, слова которого приводят в пресс-службе.

Также, по данным "Токеон", для квалификации ЦФА необходимо соблюсти требования российского законодательства и Банка России. В связи с этим "Токеон" и A7A5 привели функционал информационной системы и документацию A7A5 в соответствие с нормами и получили допуск иностранных цифровых прав к обращению в качестве ЦФА.

"Мы продолжаем находить и реализовывать эффективные решения для ключевых задач российской экономики. Платформа "Токеон" первая на рынке провела сделку, которая позволит использовать ЦФА в трансграничных расчетах. Планируем масштабировать полученный опыт и выделить расчеты по внешнеэкономической деятельности в отдельное бизнес-направление платформы, которое будет способствовать развитию международного сотрудничества", - прокомментировала заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина.

При этом, по словам генерального директора платформы "Токеон" Игоря Егоркина, использование цифровых активов для обслуживания внешнеторговых операций поможет российским импортерам и экспортерам продуктивнее работать с дружественными странами. "Сделка открывает новые возможности для бизнеса и значительно упрощает расчеты в условиях ограничений. Мы понимали, что необходимость в таком инструменте назрела давно. Благодаря эффективному сотрудничеству с нашим технологичным партнером, а также участию регулятора и законодательной власти, получилось реализовать идею на практике", - добавил он.