С начала 2025 года в регионе уже создано 8 297 рабочих мест

УЛЬЯНОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 8 тыс. рабочих мест создано в Ульяновской области с начала 2025 года, до конца года власти рассчитывают создать еще более 4 тыс. рабочих мест. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«По информации Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, с начала года в регионе создано 8 297 рабочих мест. Из них 4 084 позиции - в сфере малого и среднего бизнеса, 2 119 - в производственной отрасли, 1 595 - в торговле, 884 - в сельском хозяйстве, 276 - в транспортной системе и 253 - в строительстве. Всего планируется создать еще 4 053 рабочих места до конца 2025 года», - говорится в сообщении.

Лидером по количеству новых рабочих мест стал Ульяновск, в областном центре создали более 3,6 тыс. рабочих мест. 720 рабочих мест в регионе появились благодаря реализации инвестиционных проектов. В настоящее время на территории Ульяновска реализуется инвестиционный проект по строительству акватермального комплекса, где планируется создание более 60 рабочих мест. На территории Чердаклинского района в сфере производства появится порядка 100 рабочих мест, в Вешкаймском районе в отрасли сельского хозяйства - 36.

На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,2%. Предприятиям и организациям Ульяновской области служба занятости предлагает содействие в подборе персонала, проводит профессиональное обучение сотрудников в рамках нацпроекта «Кадры», а также регулярно организует специализированные ярмарки вакансий.