Хуснуллин: иностранные инвесторы заинтересовались Донбассом и Новороссией

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы, в том числе из арабских стран, заинтересовались Донбассом и Новороссией, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью НТВ.

"Появляются инвесторы, кто-то восстанавливает, новое начал строить. Интерес есть. Что меня особенно радует - впервые появились иностранные инвесторы, в том числе из арабских стран", - сказал он.

По его словам, на территории Донбасса и Новороссии есть большое количество предприятий по металлообработке, машиностроению, туризму.

"Кто-то рассматривает строительство гостиниц. Мы сейчас всех инвесторов, кто хочет, приглашаем - пожалуйста, приходите. Сельское хозяйство было всегда перспективным. В Советском Союзе это было житницей, хорошие земли, качественные. Как только СВО закончится, там, конечно, будет рост всех отраслей промышленности", - добавил Хуснуллин.