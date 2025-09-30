Условия участия в системе страхования вкладов для указанных банков не будут отличаться от условий для кредитных организаций, работающих с физическими лицами

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банки, привлекающие вклады только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, могут войти в систему страхования вкладов в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"В настоящее время проект изменений в закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" находится на этапе межведомственного согласования. Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в 2025 году и вступит в силу в 2026 году", - рассказали в АСВ.

Рассматривается включение в систему страхования вкладов 21 банка, которые привлекают вклады только юрлиц и ИП. Размер страховой ответственности АСВ увеличится незначительно (физлицам возмещаются 1,4 млн руб.).

Условия участия в системе страхования вкладов для указанных банков не будут отличаться от условий для кредитных организаций, работающих с физическими лицами.

Таким образом, все банки с универсальной или базовой лицензиями, независимо от права привлекать вклады физлиц, будут обязаны участвовать в системе страхования вкладов.