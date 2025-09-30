Всего за месяц юань вырос на 26,25 коп.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Рубль на торгах Московской биржи в сентябре 2025 года ослаб по отношению к китайской валюте. Курс юаня к рублю по итогам месяца вырос на 2,23%, свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 30 сентября по сравнению с показателями 29 августа.

Всего за месяц юань вырос на 26,25 коп., до 11,5185 руб. с 11,256 руб.

В начале сентября китайская валюта демонстрировала рост и поднялась до 11,949 руб. к 11 сентября. С 12 сентября наблюдалось замедление роста и к 15 сентября юань достиг 11,564 руб. С 16 по 25 сентября валюта возобновила позитивную динамику и колебалась в пределах 11,62-11,72 руб., однако к 30 сентября юань замедлил рост до значения 11,5185 руб.