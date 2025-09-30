Он будет расположен на месте бывшей гостиницы "Шахтер"

МУРМАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Новый современный отель на месте бывшей гостиницы "Шахтер" построят в Мурманске. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Новый современный отель появится в Мурманске. Трехстороннее соглашение о реализации этого важного для региона проекта было подписано между правительством Мурманской области, президентом федерального гостиничного оператора Cosmos Hotel Group Александром Биба и генеральным директором компании "Интерстрой" Евгением Кабановым", - написал он.

Губернатор добавил, что отель будет расположен на месте бывшей гостиницы "Шахтер". Появление нового места для размещения гостей Мурманска способствует развитию инфраструктуры региона и повышению его привлекательности для делового, событийного и других видов туризма.

Туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить!". Количество туристов, посещающих Кольское Заполярье, ежегодно растет на десятки процентов, ставя новые рекорды. Власти Мурманской области ожидают дальнейшее увеличение турпотока, рассчитывая, что уже в этом году регион примет более 800 тыс. гостей, а отметка в 1 млн туристов, к которой стремятся региональные власти, будет достигнута в ближайшие два-три года. 2025 год в Заполярье объявлен Годом промышленного туризма.