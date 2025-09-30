Срок предоставления данных - не позднее 1 февраля 2026 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России с январе - феврале 2026 года проведет обследование вложений в криптовалюты и кредитования криптокомпаний. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Обследование, по данным ЦБ, проводится с целью оценки вложений поднадзорных организаций в криптовалюты, в том числе с целью хеджирования рисков, а также их объема кредитования криптокомпаний на 1 января 2026 года.

12 марта ЦБ сообщил, что сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима смогут совершать только "особо квалифицированные" инвесторы. Такой статус граждане смогут получить в случае, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей, или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.