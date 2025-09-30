Будут открыты систематические рейсы в Тимишоара и Ереван

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует открыть регулярное авиасообщение между Турцией и Арменией. Об этом говорится в заявлении компании на государственном портале публичного раскрытия информации.

"Совет директоров нашего объединения принял решение об открытии регулярных рейсов в город Тимишоара, Румыния, и в Ереван, столицу Армении, в зависимости от возможностей и рыночной конъюнктуры", - говорится в заявлении.

12 сентября представители Турции и Армении по итогам консультаций договорились проработать вопрос об увеличении объема авиасообщения между странами к лету 2026 года. МИД Турции по итогам консультаций сообщил о наличии договоренности "предпринять необходимые усилия для того, чтобы заинтересованные компании могли начать полеты по различным направлениям [между Турцией и Арменией], начиная с лета 2026 года, тем самым увеличив количество авиакомпаний и рейсов между двумя странами".