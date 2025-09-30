Согласно проекту, выплачивать предлагается по $10 млрд ежемесячно

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Проект резолюции с предложением передавать Украине ежемесячно по $10 млрд из замороженных российских активов поступил в Сенат Конгресса США.

Как следует из данных, размещенных на сайте верхней палаты американского законодательного органа, в резолюции содержится призыв "к исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России" и "передавать их Украине траншами в размере не менее $10 млрд ежемесячно". Автором резолюции выступил сенатор США Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана), ее поддержали Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут), Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Шелдон Уайтхаус (демократ от штата Род-Айленд).

Текст документа пока не обнародован. Законопроект передан на рассмотрение комитета по иностранным делам верхней палаты американского Конгресса.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.