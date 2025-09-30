Цена на модель начинается от 86 900 белорусских рублей

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Производитель легковых автомобилей в Белоруссии "Белджи" показал на выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске свой первый последовательно-параллельный гибрид - модель Belgee X80 PHEV, передает корреспондент ТАСС.

Продажи кроссовера начались в конце сентября. На местном рынке модель продается в единственной комплектации Max. Длина кроссовера превышает 4,7 м, ширина составляет 1,9 м, а высота - почти 1,7 м. Дорожный просвет заявлен на уровне 17 см. Объем багажного отделения - 482 л.

Объем бензинового четырехцилиндрового двигателя с непосредственным впрыском топлива составляет 1 499 куб. см, мощность - 99 лошадиных сил. При этом автомобиль оснащен синхронным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 218 лошадиных сил. Тип привода у кроссовера - передний. Цена на модель начинается от 86 900 белорусских рублей (около $29 тыс.).

Как отмечал ранее директор СЗАО "Белджи" Геннадий Свидерский, Belgee X80 нацелен на внутренний рынок, однако при значительном спросе производитель может рассмотреть возможность поставок данной модели на экспорт. Как пояснил корреспонденту ТАСС представитель компании на стенде, поставки кроссовера в Россию ожидаются примерно через год.

Ранее сообщалось, что белорусско-китайское СЗАО "Белджи" планирует значительно расширить производство и увеличить его локализацию. В основном на нем производят автомобили китайской марки Geely. Обсуждалась возможность модернизации завода для увеличения мощности производства до 120 тыс. автомобилей в год. В 2024 году Belgee удалось выпустить и продать более 90 тыс. автомобилей, причем только 25 тыс. из них были реализованы в Белоруссии, остальные в РФ.

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, организован в столице Белоруссии. Выставка проходит с 29 сентября по 1 октября. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.