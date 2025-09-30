"Газпром" установил рекорд поставок газа российским потребителям для сентября

Компания связывает рост потребления газа с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Газпром" 29 сентября установил исторический рекорд поставок газа российским потребителям для сентября на фоне похолодания и начала отопительного сезона в регионах РФ, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" установил новый для сентября исторический рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 29 сентября российским потребителям поставлено 982,1 млн куб. м газа", - сказано в сообщении. Кроме того, "Газпром" отметил рекорд по часовому расходу газа в течение суток для сентября - 42,863 тыс. куб. м (1,03 млрд куб. м в суточном выражении).

Компания связывает рост потребления газа с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны.

Предыдущие максимальные показатели для сентября были зафиксированы 30 сентября 2021 года. Тогда суточные поставки составили 971,8 млн куб. м, а часовой расход газа в течение суток - 41,092 тыс. куб. м (986,2 млн куб. м в суточном выражении).

"Газпром" в 2024 году поставил для российских потребителей по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд куб. м газа. Глава "Межрегионгаза" Сергей Густов выражал надежду на то, что внутреннее потребление газа в России вновь установит исторический максимум и в 2025 году.-