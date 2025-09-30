В Москве откроется конференция технологического предпринимательства

Мероприятие состоится в деловом кластере "Сберсити"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit откроется в Москве в среду. В деловой программе выступят более 150 экспертов из России и других стран.

Мероприятие продлится до 2 октября и состоится на территории делового кластера "Сберсити".

Всего на мероприятии запланировано свыше 60 сессий. Они разделены на разные треки, ориентированные на всех участников рынка. Среди них глобальные технологические тренды о влиянии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на развитие инновационного бизнеса, стартапы, инвестиции, корпорации и государство. Участие в конференции подтвердили представители 25 государств, в том числе из Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов

Кроме того, организаторы подготовили занятия и мастер-классы по стратегии, креативному и критическому мышлению, эффективному маркетингу и работе с ИТ-маркетплейсами. Гости смогут познакомиться с российскими технологическими компаниями, которые планируют выходить на биржу.

Мероприятие завершится вручением премии за вклад в развитие инноваций Startup Summit Awards. Учредителями награды выступают правительство Москвы и "Сбер". Всего поступило свыше 1,7 тыс. заявок от высокотехнологичных и инвестиционных компаний, корпораций, государственных институтов и вузов из 79 регионов страны. Премия разделена на 17 номинаций по 5 основным направлениям: стартапы, венчурные инвесторы, корпорации, регионы и вузы, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа.