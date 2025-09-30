Голосование продлится две недели и завершится 14 октября в 12:00 мск

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России 1 октября в 10:00 мск начинает всероссийское онлайн-голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Накануне старт голосования на сайте Центрального банка анонсировала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Голосование продлится две недели и завершится 14 октября в 12:00 мск, его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.

Для оформления новой купюры эксперты уже отобрали символы Северо-Кавказского федерального округа и Пятигорска. Предлагаемыми символами для лицевой стороны, посвященной Пятигорску, стали Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка Эолова арфа, гора Бештау, гора Машук, Лермонтовская галерея и скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей.

Для оборотной стороны предлагается выбрать из следующих символов: башенные комплексы Вовнушки (Ингушетия) и Эрзи (Ингушетия), Большой азимутальный телескоп (Карачаево-Черкесия), гора Эльбрус, горнолыжный курорт Домбай (Карачаево-Черкесия), комплекс Грозный-сити (Чечня), Дербентская крепость (Дагестан), Картинная галерея в городе Черкесск, Нарзанная галерея в Кисловодске, Национальная библиотека Чеченской Республики, памятник Матери в Ингушетии, Северо-Кавказская государственная филармония в Кисловодске, скульптура "Фатима, держащая солнце" (Владикавказ), Художественный музей им. Махарбека Турганова (Владикавказ), Чегемские водопады (Кабардино-Балкария) и Чиркейская ГЭС в Дагестане.

Фото Большого азимутального телескопа в поселке Нижний Архыз в КЧР сделано фотографом ТАСС.

В 2024 г. аналогичным образом проходило онлайн-голосование за символ для оборотной стороны банкноты номиналом в 1 тыс. рублей. Россияне выбирали новый символ из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа. В голосовании победило изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях "Метеор", сделанное собственным фотокорреспондентом ТАСС Владимиром Смирновым.