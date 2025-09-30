Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, с 1 октября дополнят свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников.

Требование предусмотрено положением Банка России. Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно. Сейчас по закону пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, человеку приходится обращаться в отделение кредитной организации.

Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справу о мошеннической операции. В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например, способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег и др.

Кроме того, с 1 октября все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет.

Комментарии банков

Так, в пресс-службе ВТБ отметили, что с 1 октября в "ВТБ онлайн" появится функционал, позволяющий клиенту сообщить в банк о мошеннических операциях - тревожная кнопка. "Клиент сможет отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. В зависимости от типа операции и статуса ее исполнения справка может быть автоматически сформирована сразу или в течение нескольких дней. По готовности клиент сможет скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы", - подчеркнули там.

В пресс-службе "Сбербанка" ТАСС рассказали, что в приложении банка с 2019 года доступна опция "Сообщить о мошеннике". "Данный сервис, во-первых, позволяет максимально оперативно связаться с представителем "Сбера" и предотвратить попытку хищения в том случае, если мошенникам были названы данные банковской карты или код из СМС. Также в рамках сервиса клиенты могут сообщить информацию о мошенниках и их реквизиты: например, номер телефона, с которого связывались аферисты, данные карты злоумышленника или ссылку на поддельный сайт. После проверки эта информация используется для усиления защиты", - отметили там.

При этом, по данным пресс-службы, с 1 октября 2025 года меняется схема работы с запросами клиентов, которые направляли заявление в полицию о мошенничестве. "В этом случае ему от банка придет СМС или пуш-уведомление. Перейдя по ссылке, он попадет в чат в приложении, где сможет получить справку по операциям, которые оспаривает", - заключили там.

В то же время, в пресс-службе Т-банка отметили, что внедрили тревожную кнопку задолго до вступления в силу указания регулятора. "Если клиент заподозрил мошенничество, он может сообщить об этом прямо в приложении. Для этого достаточно выбрать операцию, нажать "Оспорить" и указать, что мошенники украли деньги. Также клиенты могут написать в чат в личном кабинете или позвонить по официальному номеру банка. После нажатия кнопки клиенту на время будет ограничен доступ к карте и личному кабинету, чтобы избежать дополнительных списаний", - добавили там.