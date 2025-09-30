Российские IT-специалисты сообщили о проблемах с автоматизацией

Работе компаний вредит "зоопарк" IT-решений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка двух из трех российских компаний сталкиваются у себя с "зоопарком" IT-решений, и, соответственно, не видят из-за этого целостную картину бизнеса. Это следует из опроса компании К2Тех (есть у ТАСС).

Под "зоопарком" решений составители опроса понимают их "неконсистентный ландшафт" в инфраструктуре. Это могут быть, например, сосуществующие старые иностранные продукты, свежие от российских вендоров, а также собственные разработки.

Вывод о том, что две из трех компаний сталкиваются с такой проблемой, сделан на основе опроса среди 300 человек из среднего и крупного бизнеса, среди которых 70% IT-директоров, глав кластеров IT-инфраструктуры или других управленцев.

"Зоопарк" решений является для этого числа компаний главной проблемой автоматизации, это также задерживает принятие управленческих и стратегических решений. Другой проблемой для автоматизации, которая была отмечены респондентами, являются высокие скрытые затраты на поддержку разрозненных систем (для 47%).

Чтобы решить проблему "зоопарка", или несогласованности данных внутри компании, опрошенные считают правильным создание единого контура управления данными и сквозной интеграции систем (74%).