ГП КС: российская система защиты спутников связи сэкономила 100 млн рублей

Экономия достигается за счет оперативного обнаружения готовящейся атаки, заявил генеральный директор госпредприятия "Космическая связь" Алексей Волин

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Система для защиты российских спутников связи от помех и внешних атак за полтора года работы позволила сэкономить порядка 100 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госпредприятия "Космическая связь" (ГП КС) Алексей Волин.

"На сегодняшний день она нам позволила сэкономить 100 миллионов рублей. Система введена в действие, она работает", - сказал Волин, не раскрывая деталей работы системы.

Глава "Космической связи" пояснил, что экономия достигается за счет оперативного обнаружения готовящейся атаки. "Когда идет атака на ваш спутник, вы вынуждены задействовать дополнительные каналы, потому что вы уходите от помехи. Если вы вовремя ее обнаруживаете и быстро на это реагируете, у вас возникает экономия по резервированию тех каналов, которые вы держите", - подчеркнул он.

В марте 2023 года Волин сообщил, что его предприятие наблюдает постоянные попытки с сопредельной территории заглушить или подменить сигнал российских спутников связи. Весной 2024 года он заявил о введении в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса для защиты от атак на отечественные аппараты.

