Дуров: Telegram ежедневно блокирует около сотни каналов с вредоносным контентом

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Около сотни каналов с вредоносным контентом, связанным с пропагандой терроризма или жестоким обращением с людьми, Telegram блокирует ежедневно. Об этом в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров.

"В Telegram мы активно боремся с вредоносным контентом, который публично распространяется на нашей платформе уже лет десять, с тех пор, как мы запустили публичные каналы. И где-то лет восемь назад у нас появились ежедневные отчеты о прозрачности, где указано, сколько каналов, связанных с жестоким обращением с людьми, пропагандой терроризма, мы заблокировали. Каждый день мы блокируем, наверное, около сотни таких каналов", - заявил Дуров.

Он добавил, что если учитывать весь удаляемый на платформе контент, включая аккаунты, группы, каналы, посты, то "это число близится к миллиону единиц контента в неделю, то есть сотни тысяч каждый день".