В России стартовал эксперимент по маркировке товаров для дома

Причина запуска - высокий уровень нелегальной продукции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Добровольный эксперимент по маркировке товаров для дома начался в России, он включает в себя посуду, изделия для уборки, предметы интерьера и декора. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эксперимент продлится до 31 августа 2026 года. Причина запуска - высокий уровень нелегальной продукции: доля контрафакта в этом сегменте достигает 26%, рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки "Честный знак") со ссылкой на данные НИУ ВШЭ.

"Эксперимент позволит компаниям протестировать маркировку на различных типах упаковки, технологические и логистические процессы работы с маркировкой и взаимодействие с системой "Честный знак". Участие добровольное, коды маркировки и оборудование будут предоставляться бесплатно", - добавили в ЦРПТ.