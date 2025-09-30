Среди косметики обязательное нанесение кодов распространилось на зубные пасты, ополаскиватели для рта, кремы для лица и рук, губные помады, блески и другие средства ухода

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Второй этап обязательной маркировки для стройматериалов, спортивного питания и косметики начался в РФ - теперь участники этих рынков обязаны наносить цифровые коды на продукцию. Соответствующие постановления правительства РФ были опубликованы на официальном портале правовой информации.

В сфере стройматериалов нанесение кодов маркировки с 1 октября распространилось на продукцию в потребительской упаковке весом до 300 кг - цемент, сухие строительные смеси и гипс. К началу действия новых правил в системе зарегистрировались 8 365 компаний строительной отрасли, включая 807 производителей и 626 импортеров, которые заранее промаркировали уже более 27 миллионов товаров, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

Кроме этого, в России стало обязательным нанесение кодов маркировки на всю пищевую продукцию для спортсменов - как произведенную в стране, так и импортируемую. Как отметили в ЦРПТ, главная задача новой меры - гарантировать легальность и безопасность спортивного питания, которое потребляют профессиональные атлеты и любители спорта, также маркировка позволит вывести из оборота контрафакт и смеси с недостоверным составом. На текущий момент в системе "Честный знак" уже зарегистрированы 94 производителя и 17 импортеров спортивного питания. Более 34,5 тыс. упаковок промаркированы заблаговременно, до запуска обязательной маркировки.

Среди косметики обязательное нанесение кодов распространилось на зубные пасты, ополаскиватели для рта, кремы для лица и рук, губные помады, блески и другие средства ухода. В системе уже зарегистрировано более 50 тысяч участников рынка косметики и бытовой химии, среди них 6,7 тыс. производителей и 4,8 тыс. импортеров. Бизнес заранее подготовился, отметили в ЦРПТ, 55 млн единиц продукции были введены в оборот еще до старта обязательных требований.

"Мы благодарим участников отрасли за активную позицию и подготовку к внедрению. Ни в одной из "волн" маркировок мы не видели такого большого количества досрочно промаркированных товаров", - рассказала руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.