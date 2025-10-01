До конца года планируют запустить еще семь производств, отметила Наталья Никонорова

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Около 40 промышленных предприятий было восстановлено в Донецкой Народной Республике (ДНР) после воссоединения региона с Россией. До конца года планируется запуск еще семь производств, сообщила в интервью ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"С 2022 по 2024 год возобновили деятельность 31 предприятие и 2 производственных участка. В 2025 году запущено 8 промышленных предприятий, до конца года планируется запуск еще 7 предприятий", - сказала она.

Сенатор отметила, что с 2022 года "ни на день не останавливался процесс всесторонней интеграции и восстановления инфраструктуры республики". В частности, за этот срок восстановлено 413 школ и детсадов. Было отремонтировано около 1,5 тыс. км дорог, до 2030 года планируется восстановить еще около 3,5 тыс. км дорог.

"В настоящее время близится к окончанию установленный переходный период, который мы считаем нет необходимости продлевать, значительная часть пути интеграции в правовое пространство России уже пройдена. Из всей массы законодательства республики планируется продление лишь нескольких нормативных актов, необходимость в которых связана в основном с тем, что на данный момент освобождена не вся территория республики", - также сообщила Никонорова.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.