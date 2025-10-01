Роспатент принял решение о регистрации товарного знака "Lada Ariva"

Как следует из данных службы, заявитель не публикуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 сентября 2024 г. № 1209

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла решение о регистрации нового товарного знака "Lada Ariva". При этом заявитель не раскрывается, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Роспатента, заявка поступила в феврале 2025 года, в августе служба зарегистрировала соответствующий товарный знак.

Товарный знак регистрируется по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили и комплектующие, автомобильные игрушки и игровые модели, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Как следует из данных службы, заявитель не публикуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 сентября 2024 г. № 1209. Согласно данному документу, до 31 декабря 2025 г. по заявлению заявителя Роспатент не публикует сведения об указанных лицах в официальном бюллетене.

Ранее, в феврале 2025 года в Роспатент были поданы заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus, Lada Yarus и Lada Yashma. Заявитель также не раскрывался. Все товарные знаки регистрируются по трем классам МКТУ.

В 2024 году "Автоваз" подавал несколько заявок на регистрацию товарных знаков, среди которых Ursus, Terum, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Они также регистрировались по трем классам МКТУ - 12, 28, 37. В настоящий момент компания выпускает модели Granta, Vesta и Niva. В мае 2024 года началось серийное производство автомобилей семейства Largus, а в ноябре - моделей бизнес-класса Lada Aura.