Суд удовлетворил иск банка "Ак барс" о признании его кредитором "Норникеля"

Сумма кредита составляет $82,5 млн

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск банка "Ак барс" о признании его кредитором "Норникеля" по синдицированному кредиту на сумму $82,5 млн. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В марте этого года сообщалось, что в краевой арбитраж из арбитражного суда Татарстана было передано исковое заявление банка к "Норникелю" о признании кредитором по синдицированному кредиту в транше "B" на сумму $82,5 млн, поступившем от Societe Generale, пропорционально доли участия банка в $5 млн и причитающихся процентов и платежей по кредиту.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке. Мотивированное решение суда там пока не опубликовано.

Пресс-служба суда сообщала ранее, что из иска следует, что в январе 2021 года между истцом и филиалом Societe Generale в Лондоне был заключен договор фондируемого участия в синдицированном кредите "Норникелю". В соответствии с ним металлургической компанией от ряда иностранных банков включая Societe Generale были получены кредитные средства по траншу "В" в общей сумме $2 млрд. Доля участия Societe Generale в транше $82,5 млн. В дальнейшем зарубежное финансовое учреждение уступило "Ак барсу" долю участия в обязательстве в размере $5 млн. Банк Societe Generale получил от истца деньги и обязался перечислить поступающие от ответчика денежные средства в причитающейся истцу доле.

В сентябре 2023 года Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США российский банк внесен в санкционный список SDN, что привело к блокировке корреспондентских счетов истца в долларах США и заморозке остатков денежных средств. Российский банк обратился в Societe Generale о возможности перечисления денег напрямую истцу, но в этой просьбе было отказано. "Норникель" также отказал в совершении прямых платежей в адрес банка, поскольку, по его мнению, синдицированный кредит не содержит положения о возможности совершения платежей субучастникам.