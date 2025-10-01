Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 900

К 05:45 мск, стоимость золота замедлила рост и составляла $3 893,8 за тройскую унцию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 900 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 05:05 мск, цена на драгметалл составляла $3 902,4 за тройскую унцию (+0,24%). По состоянию на 05:09 мск стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3 904,1 за тройскую унцию (+0,28%).

К 05:45 мск, стоимость золота замедлила рост и составляла $3 893,8 за тройскую унцию (+0,02%).