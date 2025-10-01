С января по август "Космическая связь" уже получила около 9 млрд рублей выручки, а до конца года планирует получить 15 млрд рублей, заявил генеральный директор госпредприятия Алексей Волин

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Общий годовой оборот представителей индустрии спутниковой связи, которые соберутся на юбилейной конференции Satcomrus 2025, превышает 200 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госпредприятия "Космическая связь" (ГП КС) Алексей Волин.

"В этом году на конференции Satcomrus соберутся представители индустрии с общим оборотом примерно 200 миллиардов рублей в год. Это космическая связь и все, что с ней связано - не только предоставление услуг космической связи, но и предоставление услуг связи операторами, которые используют у себя спутниковый сегмент, и разработка и продажа оборудования, и производство спутников и многое, многое другое", - рассказал Волин. По его словам, в эту цифру входит спутникостроительное предприятие Роскосмоса АО "Решетнев", но вся госкорпорацию в эту цифру не вошла.

Глава "Космической связи" добавил, что с января по август его предприятие уже получило около 9 млрд рублей выручки, а до конца года планирует получить 15 млрд рублей - примерно тот же показатель компания продемонстрировала в 2024 году. "Cредства поступают без задержки, и я думаю, что на 15 миллиардов мы по итогам года выйдем", - сказал Волин.

30-я международная конференция операторов и пользователей космических телекоммуникаций Satcomrus 2025 пройдет со 2 по 3 октября в конгресс-центре МГТУ им. Баумана. В мероприятии примут участие глава ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и другие лидеры отечественной сферы спутниковой связи. На полях конференции планируется оценить, как новые технологии повлияют на развитие отрасли в десятилетней перспективе, а также понять, какие технические решения нужны отрасли до 2035 года.

