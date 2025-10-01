Эксперт Абрамов: производство стройматериалов поможет сдержать рост цен на жилье

Важно также развивать и поддерживать малоэтажное строительство, считает первый зампредседателя комитета СФ по экономической политике

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Развитие и стимулирование производства российских строительных материалов позволит сдержать рост цен на недвижимость. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

Цены на новостройки увеличились в 10 российских мегаполисах в сентябре 2025 года, сообщили ранее ТАСС в "Яндекс недвижимости".

"Что касается возможного регулирования цен на недвижимость, то надо отметить, что большинство мер уже приняты. И сейчас необходимо реализовывать уже принятые решения, в первую очередь, развивать инструменты комплексного развития территорий. Кроме того, важно стимулировать и развивать отечественное производство строительных материалов, особенно с использованием современных технологий, а также развивать и поддерживать малоэтажное строительство", - считает Абрамов.

При этом, отметил сенатор, российские производители ускоренно осваивают выпуск новых видов материалов, которые ранее импортировали. "Российская индустрия стройматериалов включает сотни предприятий: от гигантов цементной и металлургической промышленности до локальных производителей кирпича, плитки, сухих смесей. Так, по данным Минстроя России, в 2024 году доля российских стройматериалов, используемых при строительстве, составила более 70%, ожидается дальнейшее сокращение доли импорта в массовых сегментах", - заключил он.

Согласно данным аналитиков, наиболее ощутимый рост цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в сентябре зафиксирован в Краснодаре (+4,2%), Санкт-Петербурге (+3,8%) и Перми (+2,6%), в то время как наибольшее снижение - в Челябинске (-5,2%), Уфе (-3,6%) и Волгограде (-3%). Медианная цена квартиры на первичном рынке недвижимости заметнее всего снизилась в Челябинске (-8,4%), Волгограде (-3,6%), а также Уфе (-2,5%).