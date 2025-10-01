Павел Дуров с начала года заработал $4,82 млрд, его состояние составило $15,8 млрд, что является самым крупным приростом в списке

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $19,681 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $4,82 млрд, его состояние составило $15,8 млрд, а состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на $3,22 млрд, до $16,4 млрд. В то же время основатель "Северстали" Алексей Мордашов получил $3,41 млрд, его состояние достигло $26,6 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние уменьшилось на $3,17 млрд, до $22,7 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.