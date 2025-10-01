В целом за период января - сентября котировки увеличились на 24% к аналогичному периоду прошлого года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Средняя цена газа в Европе по итогам девяти месяцев выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около $443 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Росту стоимости способствовали возросший отбор в отопительный сезон и необходимость раннего начала заполнения хранилищ к зиме за счет рекордного импорта СПГ.

Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего составила $509 за 1 тыс. куб. м, в II квартале - $420, в III квартале - $399. В целом за период января - сентября котировки увеличились на 24% к аналогичному периоду прошлого года - до $443.

При этом в сентябре средняя цена газа почти не изменилась по сравнению с августом (порядка $393), но оказалась на 5,5% ниже, чем в сентябре 2024 года. Если 29 августа фьючерсы на газ торговались около $383 за 1 тыс. куб. м, то 30 сентября торги закрылись на уровне $380 - на 0,8% ниже по сравнению с концом прошлого месяца.

В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре - $456 (-11%), в ноябре - $491 (-4%), в декабре - $489 (+20%), в январе 2025 года - $517 (+53%), в феврале - $542 (+88%), в марте - $467 (+55%), а в апреле - $409 (+28%), в мае - $412 (+15%), в июне - $439 (+14%), в июле - $410 (+12%), в августе - $394 (-10%), в сентябре - $393 (-5,5%).

Причины роста цены газа

Цена газа оказывается выше прошлогодней из-за повышенного спроса Европы на топливо. Прошедшим летом странам региона понадобилось больше газа для заполнения хранилищ, и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке они конкурировали за СПГ с Азией, чей спрос на топливо только растет.

На этом фоне Европа с начала летнего сезона в апреле рекордно импортировала сжиженный природный газ, поставки которого в регион уже превысили 69,5 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля - сентября был установлен в 2023 году. Максимальные потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС для апреля - октября пока что также зафиксированы два года назад - 76,3 млрд куб. м.

Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в сентябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем, но продолжают находиться на максимуме за последние три года. Согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке.

Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и один из максимальных показателей в истории.