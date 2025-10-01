Согласно исследованию, самое большое падение цен за три месяца зафиксировано в Кировской области

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Коттеджи и дачи за третий квартал 2025 года подешевели в большинстве регионов России, в среднем на 3,2%, до 7,3 млн рублей за дом. Об этом ТАСС сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".

"Из 85 рассмотренных регионов всего в двадцати дома подорожали, в 64 - подешевели, еще в одном цены не изменились. В среднем по стране падение цены предложения за квартал составило 3,2%, и теперь среднероссийский частный дом стоит 7 291 152 рубля", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, самое большое падение цен на дачи и коттеджи за три месяца зафиксировано в Кировской (-16,6%), Курганской (-16,4%), Тамбовской (-16%), Ульяновской (-15,5%) областях, Республике Чувашия (-14,3%), Челябинской (-14%), Смоленской (-13,8%), Рязанской (-13,8%), Владимирской (-13,4%) областях и Камчатском крае (-12,5%).

Самый активный рост цен - в Приморском (+9%), Чукотском (+7,5%) краях, Карачаево-Черкесии (+6,5%), Сахалинской области (+5,4%), республиках Бурятия (+4,7%), Алтай (+4,4%), Ненецком АО (+4,3%), Чечне (+4,2%), Карелии (+4%) и Коми (+3,5%).

В Подмосковье загородные дома за третий квартал подорожали на 2,8%, до 19,04 млн рублей. В Ленинградской области цены уменьшились на -2,7%, до 12,17 млн рублей за дом.

За последние три месяца в большинстве регионов РФ цены на дома пошли вниз, так как спрос был не очень высокий, рассказал ТАСС генеральный директор портала Павел Луценко. "Загородный дом, дача чаще всего не единственное жилье, другими словами, не вопрос жизни и смерти, каким бывает квартирный вопрос. Покупку дома легко отложить в условиях, когда банковский депозит приносит высокий доход. Многие потенциальные покупатели так и сделали. Однако уменьшение ценников не коснулось столичного региона, где падение спроса не было таким критичным, и интерес к которому выше остальных", - отметил собеседник агентства.