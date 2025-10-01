В два района Хабаровского края поставили партию бензина

Топливо доставляют на АЗС

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Бензин в объеме 200 тонн поставили для Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края, где отмечается дефицит топлива. Его отгружают на заправки по мере необходимости, сообщили ТАСС в министерстве энергетики региона.

В Советско-Гаванском и Ванинском районах наблюдаются очереди на АЗС. "200 тонн разгружено и слито на нефтебазе, по мере необходимости доставляется на АЗС. Завтра ждем еще 50 тонн", - проинформировали в министерстве. Этого должно хватить более чем на две недели.

В министерстве поясняли ранее, что ажиотажный спрос спровоцирован ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС. По такой схеме выстроена работа в Советско-Гаванском и Ванинском районах края. С момента закупки и поставки на территорию проходит более двух недель, что сказывается на ритмичности отгрузок. Для решения проблемы компания-поставщик топлива "АЗС Трансбункер" увеличила объемы закупок с учетом повышенного спроса.

На отпуск бензина в розницу в Советско-Гаванском и Ванинском районах введены ограничения - не более 30 литров на один бак, продажа в канистры запрещена. По данным администрации Советско-Гаванского района, к заправкам выстраиваются десятки автомобилей.

По информации Telegram-канала администрации Ванинского района, одной из причин отсутствия топлива является закрытие продаж автозаправок других продавцов. За последний месяц восемь автозаправочных станций, принадлежащих компаниям "Биксур", "Регион", ИП Марченко и ИП Пыльпив, прекратили реализацию бензина. "АЗС Трансбункер" остался единственным поставщиком топлива для населения, а также для коммунальных и экстренных служб на два района.