До конца года ожидается запуск семи предприятий

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Свыше 40 предприятий и производственных участков в ДНР возобновили свою деятельность с 2022 года, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Чертков.

"С 2022 по 2024 год возобновили деятельность 31 предприятие и 2 производственных участка - копровое отделение ММК им. Ильича в Мариуполе и цех по производству жестяного баллона фабрики аэрозолей в Донецке. В 2025 году к запуску планировалось 15 промышленных предприятий. Из них на сегодня возобновили производственную деятельность 8", - сказал Чертков.

Он добавил, что до конца года ожидается запуск семи предприятий, включая трубоэлектросварочный цех №2 на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича и новое производство - Донецкую литейную компанию.

Во вторник Чертков сообщил ТАСС о планах поэтапного запуска до 2030 года гигантов металлургии Донбасса - Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и химического завода "Стирол револт" в Горловке.