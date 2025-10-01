Для 81% респондентов важен курс иностранной валюты при выборе направления для отпуска и путешествий

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 24% россиян планируют воспользоваться безвизовым режимом для поездки в Китай в течение ближайших шести месяцев, 47% еще не задумывались об этом, а 29% вообще не планируют поездку в Китай, говорится в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, 47% готовы потратить 100-200 тыс. руб. на поездку в Китай с учетом стоимости билетов, проживания и иных расходов, 32% респондентов - более 200 тыс. руб.

При этом 81% респондентов отметили, что для них важен курс иностранной валюты при выборе направления для отпуска и путешествий, а вот 19% не обращают на это внимание.

41% предпочитают расплачиваться наличной валютой страны, 23% используют для покупок карту другого государства, а 19% - сервисы бесконтактной оплаты (WeChan и Alipay), 12% предпочитают расплачиваться банковской картой UnionPay, а 3% - выбирают мобильные платежные системы (Apple Pay, Google Pay).

36% россиян выезжают за границу 2-3 раза в год, четверть (25%) - вообще не выезжают в иностранные государства, 19% - раз в год, 11% - не реже, чем раз в 3 года, 9% - более 3 раз в год.

Всего было опрошено 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.