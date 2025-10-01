"Высокоточные комплексы" поставили Минобороны партию платформ "Депеша"

Комплекс способен перевозить грузы и эвакуировать людей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил в войска партию систем "Депеша". Об этом сообщили в Ростехе.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отгрузил Минобороны России новую партию многофункциональных роботизированных колесных платформ "Депеша". Комплекс способен перевозить грузы и эвакуировать людей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что платформы можно адаптировать под разные задачи благодаря установке модулей. Колесная версия платформы способна перевозить грузы массой до 200 кг, включая провизию, топливо и оборудование, а также эвакуировать раненых с передовой.

Благодаря компактным габаритам "Депеша" может транспортироваться в багажнике внедорожника или пикапа. Элементы роботизации платформы обеспечиваются программно-аппаратным комплексом "Прометей".

Управление платформой осуществляется с помощью пульта, для обеспечения помехоустойчивой передачи данных платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи.