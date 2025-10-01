На юге Казахстана разместят еще одну АЭС

КНР рассматривается приоритетным подрядчиком, отметил председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев

АСТАНА, 1 октября. /ТАСС/. Местом для размещения еще одной атомной электростанции в Казахстане определен Жамбылский район Алма-Атинской области. Решение о том, кто будет строить станцию, пока не принято, однако приоритетным подрядчиком рассматривается китайская CNNC. Об этом сообщил журналистам председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Следующая площадка для строительства атомной станции определена тоже - это Жамбылский район Алма-Атинской области. То есть у нас вторая станция тоже будет на юге страны", - сказал он журналистам после заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента.

Саткалиев отметил, что на юге страны отмечается дефицит электроэнергии, в связи с чем определено место для АЭС. "Мы ведем переговоры со всеми участниками конкурса, окончательное решение в пользу КНР - компании CNNC - пока не принято, но мы всегда говорили, что рассматриваем компанию CNNC приоритетным подрядчиком", - сказал он.

Первую АЭС, лидером консорциума для которой выбран Росатом, планируют построить в поселке Улькен Жамбылской области. Власти республики ранее отмечали, что для ее строительства рассматривается сотрудничество с Китаем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 сентября сообщал, что есть также перспектива строительства еще одной АЭС в Абайской области на востоке страны.