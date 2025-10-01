Кабмин профинансирует восстановление объектов культуры в Омской области

Планируется восстановить Ашеванский, Кайнаульский, Слободчиковский и Большетебендинский сельские клубы, которые относятся к Усть-Ишимскому центру культуры и досуга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на восстановление объектов культуры Омской области, пострадавших из-за паводков весной прошлого года.

"С помощью федеральных средств будут приобретены и установлены четыре модульные конструкции для размещения культурно-досуговых учреждений в Усть-Ишимском муниципальном районе, здания которых пострадали из-за весенних паводков в 2024 году", - сообщается на сайте кабмина.

Так, будут восстановлены Ашеванский, Кайнаульский, Слободчиковский и Большетебендинский сельские клубы, которые относятся к Усть-Ишимскому центру культуры и досуга.

Ранее правительство направило финансирование Омской области на закупку и монтаж быстровозводимых конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов в Усть-Ишимском муниципальном районе.