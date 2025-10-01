Казахстан намерен покрыть за счет кредита от РФ 80-90% суммы строительства АЭС

Общий объем инвестиций в проект первой станции оценивается более чем в $14 млрд, сообщил председатель Агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев

Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев

АСТАНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана при возведении первой атомной электростанции планируют привлечь межгосударственный кредит от России, он может составить 80-90% от общей суммы финансирования строительства в $14 млрд. Об этом сообщил журналистам председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"По проекту АЭС, который мы осуществляем с госкорпорацией "Росатом", планируется использование межгосударственного кредита. По данному вопросу уже идут межправительственные консультации по подготовке соответствующего межправительственного соглашения. Другие источники [финансирования] не планируются", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он напомнил, что общий объем инвестиций в проект первой АЭС в Казахстане оценивается более чем в $14 млрд. "Есть различные подходы, как правило, страна-вендор, если она обозначила в своих конкурсных предложениях наличие межгосударственного кредита, то она должна обеспечить данное финансирование. Если мы говорим о сумме финансирования строительства АЭС более $14 млрд, то в зависимости от того, как пройдут переговоры на уровне рабочих групп между правительством Казахстана, Агентством по атомной энергии и Министерством финансов РФ, от 90% до 80% от этой суммы должно быть покрыто за счет межгосударственного кредита", - пояснил Саткалиев.

В 2024 году в Казахстане на референдуме приняли решение о строительстве первой АЭС. В июне этого года в агентстве по атомной энергии сообщили, что из списка потенциальных партнеров (Росатом, китайская CNNC, французская EDF и южнокорейская KHNP) российская компания была выбрана лидером консорциума по строительству АЭС, так как она предложила оптимальные условия. 8 августа в поселке Улькен Алма-Атинской области начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации.