Отбор генерации в Ямало-Ненецком округе не состоялся из-за отсутствия заявок

Сообщение о проведении конкурентного отбора было опубликовано "Системным оператором" в июле

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Конкурентный отбор мощности по строительству новой генерации в Ямало-Ненецком автономном округе для вывода из эксплуатации ТЭС Салехард не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщил "Системный оператор".

"В период с 24 по 30 сентября 2025 года АО "СО ЕЭС" осуществлялся прием ценовых заявок для участия в конкурентном отборе мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству в целях обеспечения возможности вывода из эксплуатации ТЭС Салехард (ТЭС-14) АО "Салехардэнерго" (КОМ НГО). В связи с отсутствием поданных в установленные сроки ценовых заявок КОМ НГО признан несостоявшимся", - говорится в сообщении.

Сообщение о проведении конкурентного отбора было опубликовано "Системным оператором" в июле текущего года. Объем установленной мощности генерирующих объектов должен был быть не менее 8 МВт и не более 14 МВт.

Установленная мощность ТЭС Салехард составляет 14 МВт. Основной вид используемого топлива - газ.