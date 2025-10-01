Рынок акций РФ перешел к снижению после роста на открытии торговой сессии

Курс юаня к рублю снизился на 4,8 копейки

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии на Московской бирже демонстрирует снижение ведущих индексов после роста в начале торгов. Курс юаня также снижается.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,28% - до 2 692,17 и 1 026,64 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 4,8 копейки - до 11,47 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС перешли к снижению на 0,04% и находились на уровне 2 683,46 и 1 023,32 пункта соответственно. В то же время курс юаня ускорил снижение до 7,6 копейки и торговался по 11,44 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,07% и находился на уровне 2 682,81 пункта.