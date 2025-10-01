Казахстан ведет расчеты по возможной площадке для АЭС в Курчатове

По словам председателя Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева, возможность строительства на этой площадке будет зависеть от планов правительства и прогнозного энергетического баланса

АСТАНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана проводят расчеты по возможному строительству атомной электростанции в городе Курчатове Абайской области. Об этом сообщил журналистам председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"В соответствии с проектом стратегии развития урановой отрасли до 2050 года площадка Курчатов в Абайской области рассматривается как перспективная для строительства АЭС. Ранее Национальным ядерным центром с привлечением международных экспертов была проведена детальная оценка возможности строительства АЭС в Курчатове, которая подтвердила возможность строительства атомного объекта", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, возможность строительства АЭС на данной площадке будет зависеть от планов правительства и прогнозного энергетического баланса. "В целом мы понимаем, что на данной площадке будут разработаны соответствующие расчеты по строительству АЭС в ближайшее время", - пояснил председатель Агентства по атомной энергии.

Он отметил, что пока планов по возведению атомной станции в Курчатове нет. "Но площадка определена, получила соответствующее заключение МАГАТЭ, экспертов казахстанских и международных о пригодности данной площадки для строительства атомной станции", - уточнил Саткалиев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил с учетом перспектив строительства АЭС в Абайской области подготовить детальный план наукограда в Курчатове. По его словам, к этой работе следует подключить Академию наук, администрацию области и Национальный ядерный центр, создать условия для размещения там инженерных и производственных объектов.