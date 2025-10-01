"Петрович" и НОСТРОЙ внедрят систему оценки качества материалов для строительства

Проект позволит создать безопасную и эффективную среду в этой сфере, отметила директор B2B-департамента торгового дома "Петрович" Елена Азарова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Строительный торговый дом "Петрович" в рамках пилотного проекта с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) внедрит комплексную систему оценки качества материалов для строительства, сообщили в компании.

"Стороны планируют реализовать в России пилотный проект по созданию комплексной системы оценки качества материалов для строительства и ремонта на этапе производства, с целью дальнейшего включения предприятий в Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков (НРДП)", - говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение подписали директор B2B-департамента торгового дома "Петрович" Елена Азарова и президент НОСТРОЙ Антон Глушков на Форуме 100+ Technobuild в Екатеринбурге.

"Подписание соглашения фактически говорит о том, что СТД "Петрович" делает первый шаг в сторону приобретения статуса надежного дистрибьютора строительной продукции, который объединяет свою систему контроля и проверки поставщиков и производителей с НРДП НОСТРОЙ", - сказал Глушков. Маркировка НОСТРОЙ гарантирует качество материалов для покупателей "Петрович" и является единственной в России, подтверждающей соответствие продукции заявленным характеристикам, отметил он.

По словам Азаровой, проект позволит создать безопасную и эффективную среду в сфере строительства и существенно снизит риск применения некачественных материалов.

"У нас накоплена глубокая экспертиза в комплектации строительных объектов, мы обеспечиваем прозрачность всех операций с товарами, проводим собственные лабораторные испытания продукции. В сотрудничестве с НОСТРОЙ мы сможем создать уникальную практику на рынке строительных материалов, обеспечивающую сквозную гарантию их качества - от производства до поставки на объект", - пояснила она.