В Крыму президенту представят решение проблемы с бензином

Вопрос решается совместно властями республики и Севастополя

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Крыма и Севастополя и операторы заправочных станций до конца недели сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина, после чего они будут представлены президенту РФ, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

"Понимание есть, что делать. Ситуацию мы точно преодолеем. Мы по крайней мере точно нашли вариант решения, мы его до конца недели сформируем, доложим главе государства. У нас все получится", - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что вопрос решается совместно властями Крыма и Севастополя, а также при участии операторов - они работают в обоих регионах. Более того, эти же компании управляют АЗС в Запорожской и Херсонской областях.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Республики Крым и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась, бензина АИ-92 и АИ-95 не было на заправках обоих регионов. В начале прошлой недели власти Крыма призывали не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию, а 29 сентября ограничили объем отпуска - не более 30 литров в одни руки. При этом Аксенов сообщал, что цены на топливо заморожены на ближайший месяц.