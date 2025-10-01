Участники из более 30 стран приедут на конференцию по креативной экономике

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 8 и 9 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. участников из более чем 30 стран СНГ, БРИКС, ШОС и МЕNА приедут на международную конференцию по креативной экономике, которая пройдет в Санкт-Петербурге 8 и 9 октября. Конференция станет первым флагманским мероприятием в рамках проведения Российских креативных сезонов (RICS), сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам проведения оргкомитета форума под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.

"На Международной конференции по креативной экономике - первом и флагманском мероприятии в рамках Российских креативных сезонов - ожидается 1 500 участников из более чем 30 стран. Об этом стало известно в ходе Организационного комитета по подготовке и проведению конференции под председательством вице-премьера Александра Новака. Мероприятие состоится 8-9 октября в Санкт-Петербурге. Конференция соберет представителей креативных индустрий из стран БРИКС, СНГ, ШОС, MENA, которые будут искать общие решения и создавать новые партнерства", - сказано в сообщении.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков отметил, что совместная с АСИ международная конференция расширит периметр мероприятий креативной повестки, в том числе "работая на прикладную реализацию межправительственных договоров и соглашений в креативных секторах экономики". Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, подчеркнул, что креативная экономика сегодня способствует развитию проектов, связанных с культурным обменом. "В этом году мы приступаем к формированию комплексной Стратегии развития креативной экономики до 2036 года, которая должна охватывать широкий спектр направлений, учитывающих глобальные тенденции и акцент на локальность, что позволит интегрировать интересы различных культур и создавать новые ниши. В этом отношении Российские креативные сезоны и международная конференция очень своевременна и актуальна - это первое в России масштабное международное мероприятие, направленное на развитие креативной экономики как инструмента внешнеэкономической интеграции", - приводятся его слова в сообщении.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева также отметила, что основная задача RICS - создание постоянной площадки для международного диалога, а также интеграция отечественных креативных индустрий в глобальный рынок. "Мы работаем над тем, чтобы увеличить вклад креативного сектора в экономику страны до 6%, и эту работу ведем совместно с регионами и под руководством Минэкономразвития. На конференции мы ожидаем гостей из 32 стран, включая страны БРИКС, СНГ, ШОС и MENA. Вся деловая программа нацелена на практический результат", - цитирует ее слова пресс-служба.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, креативные индустрии сегодня являются важной составляющей экономики субъекта. "По поручению президента, используя богатый исторический опыт города, его потенциал, мы продолжаем наращивать долю креативных индустрий в Петербурге. Международная конференция и форум, которые пройдут на берегах Невы, помогут отечественным компаниям наладить партнерство, воплотить в жизнь инновационные идеи, в том числе ориентированные на мировой рынок", - приводятся его слова в сообщении.

Организаторами конференции выступают АСИ и правительство Санкт-Петербурга. Соорганизаторы - Фонд Росконгресс и Центральный выставочный зал "Манеж". Стратегический партнер - ВЭБ.РФ, специальный партнер - Российский экспортный центр.