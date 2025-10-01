Минпромторг опубликовал перечень авто, соответствующих критериям закона о такси

Под требования разработчиков законопроекта о локализации такси подпадают более 20 моделей от 6 отечественных брендов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта о такси подпадают более 20 моделей от 6 отечественных брендов, сообщили в министерстве.

"Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от 6 российских брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel); УАЗ ("Патриот", "Хантер"); Sollers (SP7); Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE); Voyah (Free, Dream, Passion); Москвич (3, 3е, 6, 8)", - сказано в сообщении Минпромторга.

Там также добавили, что в список вошли седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. В нем также есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили. Как отметили в министерстве, первичный перечень опубликован заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Его требования будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Исключение составляют регионы с отсрочкой - Калининградская область, Сибирский федеральный округ и Дальний Восток.

"Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории нашей страны в рамках заключенных СПИК - с учетом обязательств по углублению локализации", - рассказали в министерстве.