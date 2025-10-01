КТК за 9 месяцев нарастил отгрузки нефти с морского терминала на 12%

Показатель составил 55,5 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) за январь - сентябрь 2025 года на 12% нарастил отгрузки нефти на экспорт со своего морского терминала под Новороссийском - до около 55,5 млн тонн нефти. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания управляющих органов компании в Стамбуле.

"С января по сентябрь 2025 года объем перевалки на морском терминале достиг 55,51 млн тонн нефти, что почти на 12% больше показателя прошлого аналогичного периода", - сказано в сообщении.

КТК в 2024 году снизил отгрузку на экспорт со своего морского терминала под Новороссийском на 0,7%, до 63,01 млн тонн нефти. Годом ранее отгрузка составляла рекордные 63,47 млн тонн нефти. В настоящее время трубопроводная система консорциума способна транспортировать с казахстанской территории около 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ.

Представители акционеров консорциума заслушали и обсудили доклады об актуальном состоянии несущей способности линейной части магистрального нефтепровода КТК. В том числе подробно были рассмотрены вопросы реализации программы замены магистральных насосных агрегатов (МНА) с газотурбинным приводом на МНА отечественного производства с электродвигателями.

О КТК

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.

В новость внесена правка (12:09 мск) - передается с исправлением заголовка, лида и цитаты в связи с корректировкой информации компанией, правильно - 9 месяцев и за январь - сентябрь.