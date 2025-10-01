"Комета" между Сухумом и Сочи за месяц навигации перевезла около 800 пассажиров

Рейсы прошли практически с полной загрузкой, что говорит о высокой востребованности маршрута

СУХУМ, 1 октября. /ТАСС/. Судно на подводных крыльях "Комета" перевезло за время навигации между Сухумом и Сочи до 800 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Абхазского морского пароходства.

Тестовый рейс судна "Космонавт Павел Попович" в Сухум состоялось 6 августа, с 30 августа "Комета" ходила раз в неделю.

"На скоростном судне на подводных крыльях "Космонавт Павел Попович" по маршруту Сочи - Сухум - Сочи навигация завершилась в соответствии с планом на 2025 год. "Комета" курсировала один раз в неделю по пятницам. Всего было выполнено 4 рейса. 26 сентября состоялся последний в 2025 году рейс. Перевезено 798 пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все рейсы прошли практически с полной загрузкой, что говорит о высокой востребованности маршрута. Прорабатывается вопрос организации навигации "Кометы" на 2026 год с учетом опыта навигации 2025 года.