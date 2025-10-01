Югра вошла в финал программы Минпромторга "Лидеры развития инфраструктуры"

Защита проектов пройдет в Ставропольском крае в рамках выставки "InRussia-2025" с 9 по 10 октября

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Управленческая команда Ханты-Мансийского автономного округа проведет защиту проектов развития промышленных объектов региона в финале методической программы Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры.

"Управленческая команда Югры защитит проекты развития промышленного технопарка "Сириус Б" и индустриального парка "Югра" в финале методической программы Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры". В этом году защита проектов пройдет в Ставропольском крае в рамках Международной выставки "InRussia-2025" с 9 по 10 октября", - отметили в Фонде.

В состав команды вошли директор департамента промышленности автономного округа Виктор Гамузов, заместитель генерального директора Фонда развития Югры Олеся Стакина, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Промышленный технопарк Сириус Б" Андрей Стельмах и генеральный директор ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Югра" Павел Бардык.

В 2024 году управленческая команда Югры заняла второе место по итогам продвинутого уровня программы "Лидеры развития инфраструктуры" с проектом развития промышленного технопарка "Синергия".

Методическая программа "Лидеры развития инфраструктуры" реализуется Институтом экономики знаний при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Программа направлена на формирование в регионах РФ управленческих команд, обладающих необходимыми знаниями федеральных приоритетов развития промышленности и практическими навыками применения механизмов государственной поддержки, направленных на создание и развитие промышленных технопарков и индустриальных парков.