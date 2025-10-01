Патрушев указал на важность дноуглубления в портах трансарктического коридора

ПЕВЕК /Чукотский автономный округ/, 1 октября. /ТАСС/. Параметры дноуглубительных работ в российских арктических портах и судоходных каналах, необходимых для развития Трансарктического транспортного коридора, надо будет определять на основе научно обоснованного прогноза их состояния, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В рамках рабочей поездки на Чукотку Патрушев провел совещание по вопросу строительства отечественного арктического дноуглубительного флота в целях обеспечения судоходства в северных морях. Для России, располагающей крупными портами в Арктике и самой протяженной в мире сетью внутренних водных путей, проблема дноуглубления имеет весьма существенное значение, отметил Патрушев.

"Вопросы дноуглубления в портах и акваториях Трансарктического транспортного коридора необходимо рассматривать в качестве неотъемлемой части деятельности по развитию российской экономики, совершенствованию ее транспортного и логистического обеспечения, в том числе на внутренних водных путях. В этой связи целесообразно реализовать комплекс взаимосвязанных мер", - сказал он.

Прежде всего следует составить прогноз номенклатуры и объема товаров и грузов, которые будут перевозиться по водным артериям в средне- и долгосрочной перспективе, определить транспортно-логистические узлы для их перевалки, состав и мощности портовой инфраструктуры, перечислил Патрушев. Анализ результатов этой работы позволит спланировать количество и параметры судов с учетом продолжительности навигации, сроков транспортировки и иных факторов, пояснил он.

"Далее следует подготовить научно обоснованный прогноз перспективного состояния портов и судоходных каналов и на этой основе определить объем и периодичность предстоящих дноуглубительных работ", - сказал Патрушев.