Минтранс: электронный документооборот снизит стоимость оформления грузоперевозок

Стоимость оформления документов для одной перевозки сократится до 4-15 рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Электронный документооборот кратно снизит себестоимость оформления российских грузоперевозок, с нынешних 150-700 рублей до 4-15 рублей за раз. Об этом рассказал директор департамента цифрового развития Минтранса России Артем Юренков на международном форуме "Цифровая транспортация 2025".

С 1 сентября 2026 года в России станет обязательным использование электронных перевозочных документов (ЭПД). При этом частично требования к вводу обязательных электронных экспедиторских документов и внесению данных о перевозках в государственную информационную систему, вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Как заявляли власти РФ, новые меры усилят контроль над грузоперевозками и выведут рынок из тени.

"Мы стремимся к единому стандарту, благодаря чему не менее 90% документов мы будем переводить в электронный вид", - сказал Юренков. - Ожидаемые эффекты измеримы. Мы считаем, что себестоимость оформления документов с нынешних 150-700 рублей снизится в разы". По его словам, стоимость оформления документов для одной перевозки сократится до 4-15 рублей, а автоматизация взаимодействия между госорганами сократит срок оформления внутренних перевозок с 7 до 2-3 дней.

Как добавил Юренков, в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) уже оформлено 25 млн перевозочных документов и ежемесячно добавляется около 1,5 млн новых. "Через ГИС ЭПД сейчас оформляется электронная транспортная накладная, а также электронный путевой лист. Это основные документы для общественного транспорта", - напомнил он. По словам Юренкова, использование электронных документов заметно ускоряет оформление, сокращает затраты на печать, хранение архивов, позволяет экономить время на поиске нужных документов.

