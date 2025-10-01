"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волга-Днепра" для пополнения пула запчастей

Их не планируют использовать для грузовых перевозок, сообщил глава компании Сергей Александровский

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волга-Днепра" для пополнения пула запчастей, сообщил ТАСС глава компании Сергей Александровский.

Он утвердительно ответил на вопрос о планах получения самолетов.

"Нет, мы их не планируем использовать для грузовых перевозок, они будут использоваться именно как актив с точки зрения пополнения наших запасов запчастей", - пояснил глава "Аэрофлота" в кулуарах форума "Цифровая транспортация".

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что "Волга-Днепр" завершила страховое урегулирование по восьми грузовым самолетам Boeing, самолеты будут переданы компаниям группы - "России" и "Победе" - в финансовый лизинг. Сумма сделки составляет, по данным источника издания, около $130 млн за восемь самолетов.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.