В США заявили, что массовое внедрение ChatGPT пока не сказалось на занятости

По словам соавтора доклада руководителя Бюджетной лаборатории Йельского университета Марты Гимбел, "рынок труда чувствует себя неважно, поэтому утверждение о том, что ИИ отнимает у людей работу, может показаться верным"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Массовое внедрение в США нейросети ChatGPT, разработанной американской компанией OpenAI, пока не оказало существенного влияния на занятость в стране. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Бюджетной лабораторией Йельского университета и аналитическим центром Брукингского института на фоне широкой обеспокоенности тем, что генеративный ИИ приведет к сокращению рабочих мест и даже исчезновению определенных профессий.

Читайте также

OpenAI представила новую модель нейросети GPT-4о: чего ожидать от разработки?

По словам авторов отчета, с момента запуска чат-бота в ноябре 2022 года генеративный ИИ не оказал более значительного влияния на занятость, чем предыдущие технологические прорывы, в том числе появление компьютеров и интернета. "Несмотря на быстрый прогресс технологий ИИ, рынок труда в последние три года представлял собой историю преемственности, а не перемен", - приводит газета Financial Times (FT) слова соавтора исследования старшего научного сотрудник Брукингского института Молли Киндер. "Сейчас мы не переживаем общеэкономический апокалипсис занятости, ситуация в целом стабильна. Это должно вселить оптимизм в обеспокоенную общественность", - полагает она.

По словам соавтора доклада руководителя Бюджетной лаборатории Йельского университета Марты Гимбел, "рынок труда чувствует себя неважно, поэтому утверждение о том, что ИИ отнимает у людей работу, может показаться верным". "Но мы рассматривали вопрос с самых разных сторон и не нашли никаких признаков того, что это действительно происходит", - сказала она.

Исследователи также не выявили убедительных доказательств того, что выпускники вузов в крупнейшей экономике мира столкнулись с трудностями в поиске работы из-за развития генеративного ИИ. Уровень безработицы среди бакалавров в возрасте 20-24 лет в августе вырос до 9,3%, что более чем вдвое превышает показатель в 4,4%, зафиксированный в апреле. Однако различия между вакансиями, предлагаемыми выпускникам 20-24 лет, и работой, предлагаемой выпускникам в возрасте 25-29 лет, практически не наблюдаются.

Отсутствие изменений в структуре профессиональной деятельности свидетельствует о том, что трудности с поиском работы для выпускников вузов мало связаны с технологическими изменениями, говорится в отчете. Эти результаты противоречат утверждениям руководителей технологических компаний о том, что "генеративный ИИ стремительно меняет рынок труда", говорится в публикации.

По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Дарона Аджемоглу, "на менеджеров оказывается огромное давление, требующее от них что-то делать с ИИ, и этому способствует шумиха вокруг него". "Но пока мало кто создает с его помощью что-то действительно креативное", - добавил он.