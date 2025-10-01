Властям Свердловской области отказали в иске на 63 млн рублей к "Баден групп"

Средства были выделены в качестве гранта в форме субсидии на создание модульных домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области к управляющей компании "Баден групп" о взыскании свыше 63 млн рублей, которые ранее были выделены в качестве гранта в форме субсидии на создание модульных домов. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"Арбитражный суд Свердловской области [принял решение] в удовлетворении исковых требований отказать", - сказано в картотеке.

Уточняется, что Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области пытался взыскать с управляющей компании "Баден групп" 63 315 000 рублей, также пени за период с 1 ноября 2024 года по 1 июля 2025 года в размере 8 934 450 рублей.

По данным местных СМИ, субсидия предоставлялась на создание модульных домов для развития комплекса в Реже.